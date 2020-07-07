  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de denizde boğulan polis memuru toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:05:44 -
Kocaeli'de denizde boğulan polis memuru toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Muhammet Şahin Gülmez'in (37) cenazesi defnedildi.

Kandıra Devlet Hastanesi morgundan alınan Gülmez'in cenazesi, İzmit ilçesindeki Karadenizliler Camisi'ne getirildi.

Cenaze aracından tören mangası tarafından alınan Gülmez'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, musalla taşına konuldu.

Burada Vali Vekili Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve ilgililer, Gülmez'in babası Yaşar Gülmez'e başsağlığı diledi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Gülmez'in cenazesi Karadenizliler Mezarlığı'nda defnedildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Gülmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

- Olay

İzmit ilçesinden ailesi ve arkadaşlarıyla dün Kerpe'ye giden polis memuru Gülmez (37), serinlemek için denize girmişti.

Gülmez'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gülmez'i Kandıra Devlet Hastanesine götürmüştü.

Gülmez, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı