THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:29
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Ürdün’e firar eden ve Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli F.A.’nın, kentte olduğunu belirledi.

DEAŞ’a elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi’ne götürüldü. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:29
  1. Türkiye
  2. Kocaeli Adliyesi
  3. Kocaeli
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Ürdün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri mobilya, özen ve bakım ister
    1. Deri mobilya, özen ve bakım ister
    2. Fransa'da kabine değişikliği! Atamalar..
    3. Boğmaca hastalığının belirtileri neler?
    4. İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib..
    6. Hacamat yapan adamın gerçek mesleği..
    7. Katar'dan Almanya atağı! "Görüşüyoruz"
    8. Şeker tütün kadar tehlikeli!
    9. Sınırda hareketlilik! 369 düzensiz..
    10. Antalya'da trafik kazası! Lüks araç..
    11. Güney Kore'den Kore gazisine büyük vefa!
    12. Bilim insanlarından heyecanlandıran..
    13. Rusya'dan flaş Suriye çağrısı:..
    14. Banyoda doğurduğu bebeği nehre..
    15. Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
    16. Çikolataya dair bilinmeyenler
    17. Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu..
    18. Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal..
    19. Öğrenciler için pazartesi kabusu..
    20. İspanya'dan Katalonya bölgesine..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!