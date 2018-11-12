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Kocaeli'de çöpteki altın ve para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi

Çöpte buldukları altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etmesi sonrası ayın personelleri seçilen 3 işçi, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
Kocaeli'de çöpteki altın ve para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi

Kartepe'de yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden Metin Şimşek, Şahin Güngör ve Engin Mut sokakta buldukları altın ve para dolu çantayı sahibine teslim ettiler. Sergiledikleri örnek davranış sonrasında ayın personelleri seçilen 3 işçi, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından ödüllendirildi. Ödül töreninde ayrıca özverili çalışmaları ile ayın personeli seçilen Mezarlık İşleri personelleri İsmail Aktop, Osman Nuri Sert ve Lütfi Kızmaz da öldüllerini Başkan Üzülmez'in elinden aldılar.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in makamında gerçekleşen ayın personeli ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Bali Holat, Mehmet Filiz, Murat Balaban ve birim müdürleri katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe Belediyesi’nde çalışanlar arasında uygulanan performans bazlı ödül sistemiyle başarılı personelleri ödüllendirmeye devam ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı belediye personellerimiz ödüle layık görülmüştür. Birimler arasında yaşanan pozitif rekabet çalışmalarda da başarıyı artırmaktadır. İşini büyük bir özveriyle, düzenli ve intizamlı yapan, özellikle de yaptığı işin hakkını veren, vatandaş memnuniyetini ve belediyenin kurumsal çalışma zihniyetini öne çıkaran başarılı olan arkadaşlarımızı bu manada ödüllendirilmesi iş motivasyonunu arttırıyor. Başarılı olan personellerimizi tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
  1. para dolu çantası
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