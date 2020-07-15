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Aktüel

Kocaeli'de cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:10:40 -
Kocaeli'de cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde 11 Temmuz'da Hüseyin Erdem Şanlıer'in (81) ölü olarak bulunmasına ilişkin, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, dün İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler D.Ç. ve yaşı küçük olan O.C.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde 11 Temmuz'da suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan Erdem Şanlıer'in (81) öldüğünü tespit etmişti.

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