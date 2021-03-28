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Gündem Kocaeli'de çıkan kavgada kan aktı
Gündem

Kocaeli'de çıkan kavgada kan aktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki farklı grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 04:57:00 -
Kocaeli'de çıkan kavgada kan aktı

Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru (30) bıçakla, B.T. tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Halil Kuru, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

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