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Kocaeli'de cami bahçesinde yürürken bir anda yere yığıldı

Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 09:18
Kocaeli'de cami bahçesinde yürürken bir anda yere yığıldı

Olay saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yürüyen Mesut Sel bir anda yere yığıldı. Bir magandanın tabancasını ateşlemesi sonucu sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel'i görenler 112 Acilden yardım istedi. Mesut Sel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis otomobil içerisinden rastgele ateş eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:18
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