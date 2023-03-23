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Aktüel Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 19:22:00 -
Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli-Gebze'de, boya ve diğer kimyasal ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi 4433 Sokak'ta bulunan boya ve bazı kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikanın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, patlamalar nedeniyle depo etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan yangın nedeniyle depoda büyük çaplı hasar oluştu.
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