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Aktüel Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
Aktüel

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:54:35 -
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurduğu gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Kartepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleri, karantinaya alınan binalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği bildirildi.

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