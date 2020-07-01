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Aktüel

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:00:43 -
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Yükselen Sokağı'nda, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 6 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı bildirildi.

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