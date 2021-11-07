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Yerel Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi
Yerel

Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir araçta 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:51:00 -
Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Nitro" ile araçta arama yapan ekipler, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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