Kocaeli’de bin 495 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli plajlarında görev yapan cankurtaranlar, 3 aylık yaz sezonunda bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde görev alan cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca pek çok vatandaşın hayatını kurtardı. Bu kapsamda Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarında 2005 yılından bu yana görev yapan KOSKEM cankurtaranları, 2019 yılı 3 aylık deniz sezonunun başından bu güne kadar toplam bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Son hafta da 111 kişi kurtarıldı

Cankurtaranlar geçtiğimiz hafta içerisinde ise 111 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Vakalara hızlı bir şekilde müdahale eden cankurtaranlar, 10 sahil bölgesinde pür dikkat görev yapıyor. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 42, Kerpe 1, Kumcağız bölgesinde 49, Miço bölgesinde 1, Sarısu bölgesinde 1, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 10 ve Bayramoğlu plajında 4 kişiyi kurtardı. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 34 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

10 bölgede 200 cankurtaran görev aldı

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM, 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmetini vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer Plajı, Ereğli Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Sarısu Halk Plajı, Seyrek Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, AKUT Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.