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Aktüel

Kocaeli'de bebeklere özel maske üretiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:42:34 -
Kocaeli'de bebeklere özel maske üretiliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bebekler için siper koruyucu maske üretimine başlandı.

İzmit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüse karşı mücadele tüm imkanlar kullanılarak devam ediyor.

Halkın sağlığı için maske üreten ve her geçen gün üretim miktarını artıran İzmit Belediyesi, bebekler için özel siper koruyucu maske üretimine başladı.

Koruyucu maskelerle, özellikle yeni doğan bebeklerin hayata daha güvenli başlamasını sağlamak hedefleniyor.

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