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Yerel Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Yerel

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'deki olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi'ndeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:03:00 -
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Belediyesinden yapılan anonsla bazı plajlara kısıtlama getirildiği bildirildi. Anonsta şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde devamlı kapalı olan Sardala ve Uzunkum plajlarına ilave olarak Babalı Mahallesi'nde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur."

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