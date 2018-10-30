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Kocaeli'de ailelerin kavgası kanlı bitti

İzmit ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavga sonrasında 2 kardeş, evlerine ve araçlarına zarar veren 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

30 Ekim 2018 Salı 11:11
Kocaeli'de ailelerin kavgası kanlı bitti

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde aynı sokak üzerinde bulunan 2 aile arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Gece saatlerine kadar devam eden kavga sabah saatlerinde de devam etti. Kavgaya karışan Tarkan ve Okan G. kardeşlerin kavga ettikleri ailenin evinin önünde park halindeki kamyonetlerine ve evlerine zarar vermeye başladı. Şahısların araçlarına zarar verdiklerini gören Onur ve Şafak Ç. isimli 2 kardeşi ise pompalı tüfek evlerinden aldıkları pompalı tüfeklerle Tarkan ve Okan G. kardeşlere defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Tarkan G. ve Okan G. yaralanırken, Onur ve Şafak Ç. olay yerinden kaçtı. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Tarkan G. ve Okan G., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tarkan G. ve Okan G. kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Onur ve Şafak Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:11
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