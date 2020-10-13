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Aktüel Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:44:42 -
Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen uygulamada, Afgan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişileri taşıdığı belirlenen T.A. ve İ.İ. gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.

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