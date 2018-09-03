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Kocaeli'de 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucu son bir ayda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin rapor açıklandı. Rapora göre son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda bir çok uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 bin 864 kök Hint keneviri ele geçirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:03
Kocaeli'de 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekiplerince 1 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 BİN 864 KÖK HİNT KENEVİRİ

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kilo 240 gram 33 miligram esrar, 359 adet ekstasy, 41 gram 42 miligram bonzai, 2 kilogram 3 gram eroin, 77 gram 28 miligram metamfetamin, 36 gram 51 miligram kokain, 4 bin 864 kök Hint keneviri, 82 gram 55 miligram skunk, 45 adet sentetik ecza ve 632 adet sentetik hap ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlılar da gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:03
  1. polis
  2. jandarma
  3. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  4. uyuşturucu madde
  5. İl Jandarma Komutanlığı

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