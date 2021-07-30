  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gündem Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gündem

Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 ticari taksinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:14:00 -
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, Hüseyin A. idaresindeki 41 T 3026 plakalı ticari taksi, arızası nedeniyle yol kenarında park halindeki 34 TBA 17 plakalı ticari taksiye çarparak takla attı. Bu sırada kazaya Zülfikar F. yönetimindeki 41 T 3080 plakalı ticari taksi de karıştı.

Takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay