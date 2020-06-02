Kocaeli’de 3 bina alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 binaya daha sıçradı. 3 binayı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın kızının küle dönen evini yangından kurtardığı tavukla gözyaşları arasında izledi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Adil Çelik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir binada henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi

Ekipler yangının başka binaya sıçramasını önleyerek, alevlere müdahale etti. Alevleri gören vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonları ile yangını görüntülemek için adeta bir birileriyle yarıştı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 binada büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Kızının küle dönen evini yangından kurtardığı tavukla izledi

Öte yandan, yanan 2 katlı evin bahçesinde bulunan 1 tavuğu kurtaran yaşlı bir kadın, yanan evin kızının olduğunu söyleyerek alevlere müdahale etmek istedi. Ekipler tarafından kadın evden uzaklaştırdı. Yaşlı kadın kucağında tuttuğu tavukla, kızının yanan evini gözyaşları arasında izledi.