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Aktüel Kocaeli'de 15 yıldır barakada yaşayan yaşlı adam barınma merkezine yerleştirildi
Aktüel

Kocaeli'de 15 yıldır barakada yaşayan yaşlı adam barınma merkezine yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:47:21 -
Kocaeli'de 15 yıldır barakada yaşayan yaşlı adam barınma merkezine yerleştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yaşamını 15 yıldır barakada sürdüren 73 yaşındaki Naci Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner, 15 yıldır barakada zor koşullarda yaşamını sürdüren Naci Yılmaz'ın durumunu Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bildirdi.

Çiftçi'nin talimatıyla Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'ı belediyenin "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası"na götürdü.

Burada yemek ikram edilen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Yılmaz, mutluluk gözyaşı döktü.

Yıllardır yalnız kaldığı barakada korktuğunu ve geceleri uyuyamadığını anlatan Yılmaz, "Böyle bir hizmet beklemiyordum. Belediye başkanımız imdadıma hızır gibi yetişti. Beni cehennemden kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor. Allah sizin tüm isteklerinizi yerine getirsin. Dünyada sizin gibi insanların olduğuna inanıyorum. Var olmanız insanlar için çok değerli bir şey. Duygularıma hakim olamıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirildi.




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