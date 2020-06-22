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Aktüel

Kocaeli'de 1 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:03:07 -
Kocaeli'de 1 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 127 kolide 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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