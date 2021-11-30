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Eğitim Kocaeli yarın okullar var mı? 1 Aralık Kocaeli okullar tatil mi?
Eğitim

Kocaeli yarın okullar var mı? 1 Aralık Kocaeli okullar tatil mi?

Kocaeli okullar yarın da tatil mi? Kocaeli’nde lodos etkisini sürdürüyor. Şehirde eğitime 30 Kasım’da ara verildi. Pek çok kişi yarın Kocaeli’nde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil olur mu? 1 Aralık Kocaeli’nde okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:04:00 -
Kocaeli yarın okullar var mı? 1 Aralık Kocaeli okullar tatil mi?

Yurdun büyük bölümü fırtınayla mücadele ediyor. Kocaeli’nde fırtına sebebiyle tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi. Fırtına sebebiyle 30 Kasım’da okullar tatil edildi. Peki, yarın okul var mı?

Kocaeli yarın okullar var mı? 1 Aralık Kocaeli okullar tatil mi?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

Fırtınanın 30 Kasım Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu sebeple henüz 1 Aralık’a okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

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