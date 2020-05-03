Kocaeli Valiliği sokağa çıkamayan hamile kadının karpuz ve erik isteğini yerine getirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan hamile kadının karpuz ve erik isteği Valilikçe yerine getirildi.

Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesinde oturan hamile kadının, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Valilik hesabını etiketleyerek talep ettiği yardıma anında karşılık verildi.

Hamile kadının, "Saygıdeğer Valim, öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim bu mübarek ayda bu berbat hastalıktan bizi alsın çıkarsın inşallah. Benim bir maruzatım olacak, ben iki canlıyım ondan dolayı çıkamıyorum dışarı bile fakat canım karpuz ve erik istiyor." paylaşımı üzerine Vali Aksoy'un talimatıyla yetkililer aileyle irtibat kurdu.

Hamile kadının istedikleri temin edilerek kendisine ulaştırıldı.

Sosyal medya hesabından gelen ikramın fotoğrafını paylaşan hamile kadın, "Öncelikle bana zaman geçmeden isteklerimi yetiştiren devletimize ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde yüzümü güldürdünüz, Rabbim de hepimizi güldürsün. Art arda gelenler bitmiyor, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.