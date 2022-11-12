Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 12.12.2022 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup yazılı ve sözlü sınavlara çağırılacak adayların belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı Dil Sınav puanının %30’u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanını 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.

Genel ve özel şartları sağlayan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

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