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Kocaeli TEM otoyolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM otoyolu Körfez kesiminde Aksaray'dan İstanbul'daki Teknofeste öğrencileri götüren servis midibüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:48
Kocaeli TEM otoyolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza 03.30 sıralarında Kocaeli'de TEM otoyolun Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Aksaray'dan İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Teknofest'e ortaokul ve lise öğrencilerini götüren M.B idaresindeki 68 S 0462 plakalı servis midibüsü, Şirinyalı mevkiinde kontrolden çıkarak yan yattı.

Sürüklenen araç, bariyerlere saplanarak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 18 kişi de yaralandı. Kazada ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:48
  1. Aksaray
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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