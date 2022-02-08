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Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ekonomi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:14:00 -
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 08.02.2022 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

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