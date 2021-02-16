Etkili kar yağışı sebebiyle 15 Şubat'ta bazı illerde yüz yüze eğitime başlanmadı. Söz konusu illerden biri de Kocaeli oldu. Kocaeli'de 15 ve 16 Şubat'ta okullar, kurslar açılmadı. Peki, 17 Şubat'ta Kocaeli'de okullar açılacak mı?

Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 17 ve 18 Şubat tarihlerinde eğitime iki günlüğüne ara verildi.