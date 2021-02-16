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Eğitim Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli
Eğitim

Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Kocaeli yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin büyük bölümü kara kışa teslim oldu. Bir türlü gelmeyen kış cumartesi günü kendini iyice hissettirdi. Kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime başlanamadı. Peki, Kocaeli'de yüz yüze eğitim ne zaman? Kocaeli yarın okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:16:00 -
Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Etkili kar yağışı sebebiyle 15 Şubat'ta bazı illerde yüz yüze eğitime başlanmadı. Söz konusu illerden biri de Kocaeli oldu. Kocaeli'de 15 ve 16 Şubat'ta okullar, kurslar açılmadı. Peki, 17 Şubat'ta Kocaeli'de okullar açılacak mı?

Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 17 ve 18 Şubat tarihlerinde eğitime iki günlüğüne ara verildi.

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