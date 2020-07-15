  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 53 kişiden 8'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:33:07 -
Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 53 kişiden 8'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 53 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternetten yasa dışı bahis oynatan ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da 11 Temmuz'da, "Körfez Kurdu" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Adreslerdeki aramada, 546 bin lira ve 750 avro ele geçirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı