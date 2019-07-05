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Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapmasında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 13 zanlıdan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan biri daha önce açığa alınan 4 astsubay ile 4 eski askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kocaeli Adliyesine getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinceKocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Kocaeli
  3. Terör örgütü FETÖ/PDY
  4. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Kocaeli Adliyesi
  6. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  7. İstanbul
  8. İzmir
  9. Kütahya
  10. Ankara
  11. Yalova
  12. Manisa

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