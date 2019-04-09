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Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi yeşillendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarının tamamlamak üzere olduğu Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresinde yeşillendirme çalışması yaptı.

09 Nisan 2019 Salı 11:40
Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi yeşillendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarının tamamlamak üzere olduğu Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresinde yeşillendirme çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi, şehrin boş alanlarını yeşillendirmesinin yanı sıra, inşa ettiği projeler kapsamında da çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. İzmit Sekapark’ta inşa edilen ve çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kocaeli Kongre Merkezi çevresinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yeşillendirme yapıldı. Çalışmalar kapsamında kongre merkezi çevresine ve otoparkına 375 kamyon toprak serildi. Çalışmalarda kongre merkezi çevresine 200 adet dişbudak, 6 adet çınar, 17 adet süs elması, 12 adet tramit mazı, 22 adet mavi ladin, 73 adet defne, 110 adet leylandi, 36 adet ıhlamur ve 100 adet sarmaşık fidanı dikildi. Ayrıca 5 bin adet farklı türlerde çalı grubu dikildi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:40
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