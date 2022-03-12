Kocaeli iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2022 Kocaeli imsakiyesi ezan saati...

İtikaf, fitre, teravih namazı gibi ibadetlerin yapıldığı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirildiği on bir ayın sultanı Ramazan’ın başlayacak olmasıyla birlikte sahur, iftar, imsak, sabah ezan vakti, akşam ezanı saati de Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Ramazan imsakiyesini yayınladı. Kocaeli'nin sahur saati, iftar saati ve imsakiyesi ramazan ayının başlamasıyla beraber en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kocaeli'de sahur saati ve iftar vakti saat kaçta? Kocaeli imsakiyesi 2022 haberimizde.

Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2022 sahur iftar saati

Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.