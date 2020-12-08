Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 112 milyon liralık Kovid-19 destek paketi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa ve vatandaşlara toplam 112 milyon liralık destek paketi açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, pandemi nedeniyle kepenk kapatan ya da işleri iyi gitmeyen esnaflara destek vereceklerini söyledi.

Sosyal yardım kapsamında, 41 Kart'ın formunu esnaf kart olarak düzenlediklerini ve yardımların buradan aktarılacağını belirten Büyükakın, şöyle konuştu:

"İş yeri kapanan esnafımıza ayda 1000 lira destek vereceğiz. Esnafımızın ilave başka gelirinin olmaması gerekiyor. Esnaf destekleme paketini 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkardık. Destekler ocak, şubat ve mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapanan esnafımıza 3 ay süreyle aylık 1000 ve toplam 3 bin lira esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığı belgeleme şartıyla aynı kapsamda yardım edeceğiz."

Esnafların yanında çalışan işçileri de unutmadıklarını aktaran Büyükakın, "Gelir desteği alsalar da almasalar da onlara gıda paketleri vereceğiz. Gıda yardımının toplam maliyeti de 14 milyon lira olacak. 18 bin aileye her ay 50 lira su faturası desteği vermeye devam edeceğiz. Bu, bir yıl boyunca devam edecek, 10 milyon 800 bin liralık bir bütçe ayırdık." dedi.

İSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, TEFE-TÜFE oranlarının su faturalarına yansıtılmaması için karar alacaklarını kaydeden Büyükakın, pandemi başladığında 6 ay su faturalarına enflasyon farkını yansıtmadıklarını, bu dönemde de aynı uygulamaya devam edileceğini, bunun maliyetinin ise 45 milyon lirayı bulacağını bildirdi.

Büyükakın, sağlık alanında da desteklerin olacağını belirterek, 30 bin öğrenciye internet bağlantısı sağladıklarını ve bu dönem 8 bin tableti öğrencilere dağıtacaklarını dile getirdi.

Daha önce sağlanan desteklerle birlikte Büyükşehir Belediyesinin, Kocaelililere pandemi döneminde toplam 238,6 milyon liralık destek vermiş olacağını aktaran Başkan Büyükakın, Büyükşehirden alacağı olan firmalara toplam 122 milyon liranın da aralık ayında ödeneceğini kaydetti.



Söz konusu desteklemeler için Beyaz Masa, Sosyal Şube ve internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek.



