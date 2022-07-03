Kocaeli bayram namazı saati | Kocaeli kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak il ilçe 2022
Kurban bayramı namazının Kocaeli'nde kılacak olanlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kocaeli ilçeler bayram namazı saatleri:
Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta?
Kocaeli bayram namazı saati | Kocaeli kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak il ilçe 2022
9 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli merkezde bayram namazı saat 06.12'de kılınacak.
Çayırova bayram namazı saat kaçta?
Çayırova'da bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
Darıca bayram namazı saat kaçta?
Darıca'da bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
Dilovası bayram namazı saat kaçta?
Dilovası'nda bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
Gebze bayram namazı saat kaçta?
Gebze'de bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
Kandıra bayram namazı saat kaçta?
Kandıra'da bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
Karamürsel bayram namazı saat kaçta?
Karamürsel'de bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
Kartepe bayram namazı saat kaçta?
Kartepe'de bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
Körfez bayram namazı saat kaçta?
Körfez'de bayram namazı saat 06.13'te kılınacak.