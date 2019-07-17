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Kocaeli Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:46
Kocaeli Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde, 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 25 Ağustos Pazar günü ise Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürprizler ödüller kazanacak. Her iki yarışma da saat 09.00’da başlayacak. Şampiyona 24 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 12’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-25 yaş, 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak.


Öte yandan şampiyona için devam eden başvurular internet üzerinden yapılacak. İnternet üzerinden istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 25 Temmuz 23.59’a kadar yapılabilecek. Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara süpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:46
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