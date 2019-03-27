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Kocadon’un billboardları ve posterleri kaldırıldı

Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon’un billboardları ve posterleri yapılan itirazlar üzerine kaldırıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:52
Kocadon’un billboardları ve posterleri kaldırıldı

Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon’un billboardları ve posterleri yapılan itirazlar üzerine kaldırıldı.


DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, seçim çalışmaları için kendisine ayrılmış alanlardaki billboardlarının yanı sıra ek olarak aydınlatma direklerinde bulunan posterleri bir gecede kaldırıldı. Aydınlatma direklerindeki posterlerin asılması sonrasında bir siyasi parti tarafından “eksik prosedür” gerekçesi ile ilçe seçim kuruluna itirazda bulunuldu. İtirazın kabul edilmesi üzerine “eksik prosedür” nedeniyle Mehmet Kocadon’a ait sadece aydınlatma direklerinde bulunan posterlerin kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:52
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