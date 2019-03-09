0553 313 94 23

Kocabıyık: "Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum"

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim ziyaretlerine devam ederken, “Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Kocabıyık: "Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum"

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim ziyaretlerine devam ederken, “Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum. Ben ‘ceketimi koysam alır’ diyenlerden olmadığım için zor olanı seçtim ve sizin evladınız, kardeşiniz olduğum için aday oldum” dedi.


Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, kentte ziyaretlerine devam ediyor. Muhtarlarla, vatandaşlarla ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Kocabıyık, çalışmalarına hız verdi. MHP’li aday, bir araya geldiği vatandaşlara sık sık projelerini anlatırken, zaman zamanda vatandaşların evlerine konuk oluyor.


Narlıdere’de büyüyen Kocabıyık, yıllardır Narlıdere’nin belli başlı sorunlarla boğuştuğunu ve ilçede hangi sorunların çözülmesi gerektiğini bildiğini söyledi. Narlıdere’yi mahalle mahalle, sokak sokak bildiğini ifade eden Kocabıyık, “Yıllar önce maddi durumumuz kötü olduğu için sahile gelen balıkçı teknelerinde ağ temizler, eve birkaç kuruş para götürürdüm. Çamtepe Mahallesi, Yeni Kala Mahallesi, Ilıca Mahallesi’nde top oynardık. Ali Onbaşı Deresi’nde dereye girer, piknik yapardık. Ben buralıyım, yerlisiyim; sizlerin evladı, kardeşi, yeğeni ve torunuyum” diyerek vatandaşlardan oy istedi.



“Ben ‘ceketimi koysam alır’ diyenlerden olmadım”


“Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum” diyen Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, şöyle devam etti:


“Ben ‘ceketimi koysam alır’ diyenlerden olmadığım için zor olanı seçtim ve sizin evladınız, kardeşiniz olduğum için aday oldum. Sizlere, tekrar Narlıdere sahilinden denize girme sözü veriyorum. Kentsel dönüşümde, tapulu ve tapusuz kim varsa hak ettikleri önemi göstereceğim. Ben birileri gibi ranttan anlamam.Anladığım şey; adalettir adalet. Mevzu siyasi parti yarışı değil benim için, kimi neler katabileceğidir. Narlıdere’yi turizm cenneti yapacağız. Televizyonlarda Antalya, Istanbul, Kapadokya yerine Narlidere’yi izleyeceksiniz. 5 yıldız otel, jeotermal tesis, Ali Onbaşı Vadisi’nde doğa sporları, mangal alanları ve daha nice projeler var. Hayatta hiç tanımadığınız, buranın suyunu içmemiş, buradan ekmek yememiş; sokaklarını bilmeyen, sizi tanımayan birine gidip derdinizi anlatamazsınız. Kardeşim, oğlum, ağabey diyemezsiniz; ama şunu unutmayın beni yolda görseniz derdinizi anlatabilirsiniz. Kapımı çalmadan çat kapı içeri girebilirsiniz; çünkü ben sizin evladınız, kardeşinizim ben sizleri yönetmeye değil hep birlikte ağabey-kardeş, ana-oğul ilçemizi yönetmeye talibim.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den Meral Akşener açıklaması
    1. CHP'den Meral Akşener açıklaması
    2. Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne..
    3. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    6. Voleybol: Efeler Ligi
    7. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    8. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    9. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    10. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    11. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    13. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    14. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    15. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    16. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    17. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    18. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    19. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    20. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    21. Bilecikspor kendi evinde..
    22. Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker..
    23. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
    24. Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı,..
    25. Milli Rallici’den Sarıkamış’ta..
    26. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ilçesinde..
    27. Beden eğitimi dersinde hayatını..
    28. Bakan açıkladı: Yüzde 30 daha fazla..
    29. ’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu..
    30. Yunus polislerinden kanser çocuğa..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı