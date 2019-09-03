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Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Edirne’den

Cihan pehlivanı Koca Yusuf anısına, Bulgaristan’da doğduğu Karalar Köyü’nde bu yıl 7.

03 Eylül 2019 Salı 16:38
Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Edirne’den

Cihan pehlivanı Koca Yusuf anısına, Bulgaristan’da doğduğu Karalar Köyü’nde bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı, Edirne Belediyesi güreşçilerinden Serkan Üğdüller oldu.


2012 yılında Koca Yusuf’un doğduğu ve yaşadığı Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Hitrino Belediyesi sınırları içerisindeki Karalar Köyü’nde, Edirne Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle başlatılan, ‘Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nin 7.’si, hafta sonu gerçekleştirildi. Bulgaristan ve Türkiye’den çok sayıda izleyici ve katılımcının yer aldığı güreşler, bu yıl çetin mücadelelere sahne oldu.


7 kategoride düzenlenen güreşlere bu yıl toplam 101 güreşçi katıldı. Minik, Tozkoparan ve Yıldızlar kategorilerinde güreşler çayır güreşi olarak düzenlenirken, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş güreşleri düzenlendi. Güreşlere, Bulgaristan, Türkiye ve Makedonya’dan güreşçiler katıldı.


Edirne Belediyesi bu yıl da Koca Yusuf Güreşleri’ne yine malzeme, cazgır, hakem ve davul-zurna ekibi ile destek oldu. Güreşler öncesinde köyde Koca Yusuf’un doğduğu evin alanında yaptırılan Koca Yusuf Müzesi’nde tören düzenlendi. Buradaki Koca Yusuf Heykeli’ne, Hitrino Belediye Başkanı ve diğer katılımcılar tarafından çelenk bırakıldı. Edirne Belediyesi adına kafile başkanı ve Kırkpınar Organizasyon Sorumlusu İbrahim Doğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Selim Bilginkaya anıta çelenk sundu. Daha sonra tören korteji Edirne Belediyesi davul-zurna ekibi eşliğinde güreşlerin yapılacağı alana geçti.


Güreşler öncesinde konuşan Hitrino Belediye Başkanı Nuriddin İsmail, bu yıl güreşlere hem pehlivan hem de izleyici olarak katılımın beklenenden fazla olduğunu, bu ilginin de kendilerine mutluluk ve heyecan verdiğini söyledi. İsmail, “Türkiye ve Makedonya’dan gelen misafirlerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. Bu, gelecekte Koca Yusuf Güreşleri’nin gelişerek devamı için bizlere umut ve heyecan katıyor. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Koca Yusuf Kültür ve Spor Derneği Başkanı Arif Ahmed de konuşmasında, Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’ni düzenlemekten mutlu olduklarını, geçen zaman içerisinde hem yapılanma hem de güreşlere katılım konusunda büyük aşamalar katettiklerini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.


Bu arada Edirne Belediyesi kafile başkanı İbrahim Doğan’a, Hıtrino Belediye Başkanı tarafından, kendilerine verilen destekten dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a iletilmek üzere plaket verildi.


2020 yılında yapılacak 8. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri Ağalığı’na da yeniden Behzat Yahya seçildi.


7. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, Bulgaristan’dan katılan rakibi Hüseyin Bayram’ı finalde yenen Edirne Belediyesi güreşçilerinden Serkan Üğdüller kazandı. Üğdüller’e, Hıtrino Belediye Başkanı Nuriddin İsmail ve Güreş Ağası Behzat Yahya tarafından madalya ve kemer hediye edildi.


Edirne Belediyesi güreşçileri diğer boylarda da dereceye girmeyi başardı. Güçlü rakipleri karşısında mücadele eden güreşçilerden Abdülbaki Kara, Büyük Orta boyunda ikinci oldu. Küçük Orta boyunda ise Umut Geleç ikincilik, Muzaffer Caner Koşum da üçüncülük elde etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:38
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