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Ekonomi Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu
Ekonomi

Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:20:20 - 2024-04-28 11:20:19
Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi “Koca Yusuf TP1500” Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Koca Yusuf sondaj kulesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.'' dedi.

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Yorumlar

okur

Her yerden fışkırır artık petrol akarayakıt fiatlarıda dip yapar.YAŞASINNNN
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