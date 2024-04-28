Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi “Koca Yusuf TP1500” Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Koca Yusuf sondaj kulesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.'' dedi.
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