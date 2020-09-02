  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koca: "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."
Aktüel

Koca: "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:09:36 -
Koca: "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi
Dünya

Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi

Türkiye'ye karşı her fırsatta algı operasyonlarında bulunan Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın b..
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı