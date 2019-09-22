Koca dehşeti! Çok sevdiğim için bıçakladım İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İddiaya göre, Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma T. (39), sabah saatlerinde nöbetini bitirip Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski kocası Günay A.'nın (43) bıçaklı saldırısına uğradı. Eski eşiyle barışmak isteyen Günay A., eşinden ret yanıtı alınca çılgına döndü. Tire dışında yaşadığı öğrenilen koca takip ettiği eşinin karşısına çıktı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarına rağmen çocuklarının annesini yol ortasında vücudunun 8 yerinden bıçaklayan cani koca, suç aleti ekmek bıçağını çöpe attıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, Günay A.’yı şehir çıkışında yaya olarak uzaklaşmak isterken yakaladı.

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