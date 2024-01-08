Koca bina 3 saniyede yerle bir oldu! Kepçe enkazdan son anda kurtuldu

Olay, Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi Cereciler Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu.

3 saniyede bina yerle bir oldu

Operatör Mustafa Ergen'in (36) kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.

Çevreyi toz bulutu sardı

Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı.

O anları görüntüleyen bir vatandaşın 'kepçe gitti, evet kepçe gitti' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

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