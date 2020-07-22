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Aktüel

Koca: "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir."

Yeniakit Publisher
2020-07-22 22:27:35 -
Koca: "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir."
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Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

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