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Aktüel

Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir."

Yeniakit Publisher
2020-07-22 22:28:45 -
Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir."
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