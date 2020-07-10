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Aktüel

Koca: "Azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske-mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:05:11 -
Koca: "Azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske-mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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