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Ekonomi Koç Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

Koç Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Koç Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, belirtilen fakültelerine tam zamanlı 10 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:28:00 -
Koç Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre adaylar hazırladıkları belgelerini 12.03.2021 tarihine   kadar   [email protected]   e-posta   adresine göndermeleri gerekiyor. Posta yoluyla iletilen başvurular ise kabul edilmeyecek.

Adayların ayrıca belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmekiyor.

Profesör kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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