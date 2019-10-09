0553 313 94 23

Koç, TEMA’yı parayla susturmuş

TEMA Vakfı’nın, Koç Üniversitesi’nin orman katliamına sessiz kalmasının perde arkası ortaya çıktı. TEMA Vakfı’nın, Mavramoloz Ormanı’nda 1.6 milyon metrekarelik alanı betona boğan Koç Holding’den proje adı altında parasal destek aldığı tespit edildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:40
Koç, TEMA’yı parayla susturmuş

Akit, AK Parti Hükümeti’ne çevrecilik kılıfıyla cephe alan doğa canavarlarının maskesini düşürmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük çevre örgütü olarak adlandırılan TEMA Vakfı’nın, Koç Üniversitesi’nin orman katliamına sessiz kalmasının perde arkasında parasal ilişkilerin yattığı ortaya çıktı.

Her eylemde olan TEMA, Koç’un talanına sessiz!

Gezi kalkışmasında ön safta duran, Kaz Dağları bölgesinde ekonomiye kazandırılacak altın madenine karşı halkı kışkırtacak açıklamalarda bulunan, enerji üretimi için yapılan termik santrallere “hayır” diyen TEMA Vakfı’nın “çevreciliği” tartışılıyor. 3-5 ağacın taşınması dolayısıyla Gezi kalkışmasına Koç Holding ile birlikte destek veren TEMA Vakfı’nın, Mavramoloz Ormanı’ndaki talana sessiz kalması tepki çekiyor. Doğa hassasiyetiyle mi yoksa ‘birilerinin’ yönlendirmesiyle mi hareket ettiği sorgulanan TEMA Vakfı, İstanbul’un oksijen deposu olan Mavramoloz Ormanı’na hançer gibi saplanan Koç Üniversitesi’ne yönelik tek bir karşıt açıklama yapmıyor.

1996’da başlayarak 1999’da sona eren 1 milyon 600 bin metrekarelik orman alanının talan edildiği Koç Üniversitesi’ne ses çıkarmayan TEMA Vakfı, Koç’un son iki yıl içerisinde aynı bölgede inşa ettiği 4 betonarme yapı için de sessiz kalmayı tercih ediyor. Çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi’nin orman kıyımına duyarsız kalan TEMA Vakfı’nın, Koç Holding’ten proje adı altında parasal destek aldığı tespit edildi. Koç Üniversitesi’nin İstanbul’un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan TEMA’nın, yürüttüğü 4 proje için Koç Holding’ten kaynak aldığı öğrenildi. TEMA’nın 4 yıl süreli “Ülkem İçin Ormanlar” projesini Koç sponsorluğuyla gerçekleştirmesi dikkat çekti. Ormanda 160 hektarlık betonarme yapı inşa eden Koç Grubu ile “Ülkem İçin Ormanlar” projesinde iş birliği yapan TEMA Vakfı’nın ayrıca; “Bolu - Seben-Kozyaka Köyü Erozyonu Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma ve Mera Islah Projesi”, “Kırıkkale - Keskin - Kavurgalı Köyü Kırsal Kalkınma Projesi”, “Kırıkkale - Keskin - Kurşunkaya ve Kavurgalı Köyleri Sulama Suyu Temini ve Bitkilendirme Alt Projesi” kapsamında Koç Holding’ten mâlî destek aldığı bildirildi.

Organizasyon paraları da Koç’tan

Koç Üniversitesi’nin 1 milyon 600 bin metrekarelik orman alanını kesmesine sessiz kalmasının karşılığında birçok projesine kaynak alan TEMA Vakfı’nın, etkinliklerini de Koç sayesinde gerçekleştirdiği saptandı. Vakfın açıkladığı Etkinlik Destekçileri arasında Koç Holding ile Yapı Kredi Bankası’nın yer aldığı tespit edildi.

Koç Holding’in finansörü olduğu TEMA Vakfı’nın mâli bilançosu dikkat çekiyor. TEMA’nın 2018 yılında bağış ve yardım gelirinin 16 milyon 804 bin 211 TL olduğu bildirildi. Koç destekli TEMA’nın yılda kasasına giren para değerinin toplamda 22 milyon 888 bin 671 TL olduğu kaydedildi. TEMA’nın faiz geliri ise 1 milyon 860 bin 899 TL.

Koç kesiyor TEMA seyrediyor

Akit’in deşifre ettiği doğa katili Koç Üniversitesi, ormanlık alana saplanmış hançeri andırıyor. 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselen Koç Üniversitesi’nin son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Akit’in “Koç’tan sistematik orman katliamı”, “Önce saha, sonra bina”, “Dünden bugüne Koç’un orman talanı” ve “Çevreciler Koç’un orman talanına kör” manşetleriyle ifşa ettiği skandalda Koç Üniversitesi’nin; lojman, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarını 2017-2018 yılları arasında gizlice bitirdiği kaydedilmişti. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firmanın, başındaAli Koç’un bulunduğu Ark İnşaat olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Uydu görüntülerini de yayınladığımız doğa talanında, Koç’un ormanda inşa ettiği futbol sahasının bile sonradan şantiyeye dönüştürüldüğü belgelenmişti.

İstanbul’un oksijen kaynağı olan yemyeşil orman alanını talan eden Koç’ların 160 hektarlık doğa katliamını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Danıştay’ın olumsuz kararlarına rağmen peşkeş oyunlarıyla bitirdiği saptanmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:40
  1. Akit
  2. AK Parti Hükümeti
  3. TEMA Vakfı
  4. Koç Üniversitesi
  5. orman katliamı
  6. Gezi kalkışması
  7. Kaz Dağları
  8. Koç Holding
  9. Mavramoloz Ormanı
  10. Ülkem İçin Ormanlar
  11. Bolu - Seben-Kozyaka Köyü Erozyonu Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma ve Mera Islah Projesi
  12. Kırıkkale - Keskin - Kavurgalı Köyü Kırsal Kalkınma Projesi
  13. Kırıkkale - Keskin - Kurşunkaya ve Kavurgalı Köyleri Sulama Suyu Temini ve Bitkilendirme Alt Projesi
  14. Ali Koç
  15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  16. Sarıyer Belediyesi
  17. Danıştay

YORUM YAZ

  • aliali4 dk önce
    HAİM NAHUM UN TORUNLARINA DOKUNAMAZSINIZ
  • VeliVeli50 dk önce
    Dernek ve vakıflar yasasının değişmesi gerekli. Yurdışından parasal destek almalarıda yasaklanmalı. Her isteyen kafasına göre dernek kuramamalı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak
  1. Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda..
  2. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
  3. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
  4. Vodafone’lular tek tıkla..
  5. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
  6. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
  7. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
  8. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
  9. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
  10. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
  11. Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ..
  12. Ünlülerden operasyona destek..
  13. Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve..
  14. Van'da tehdit ve yaralama suçundan..
  15. Bakan müjdeyi verdi! Büyük destek..
  16. Ağır silahlarla yola çıktılar!..
  17. Moses Chelsea'ye dönüyor
  18. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı..
  19. Abdullah Avcı: Bu sıradan bir 3 puan..
  20. THY’nin başvuru sayfası kilitlendi
  21. İstanbul'da korkutan deprem
  22. Ortaya çıktı! Trump-Erdoğan..
  23. Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi..
  24. Rusya'dan skandal harekat açıklaması!
  25. Türkiye'den ABD'nin son açıklamasına..
  26. 'Gezegende Türkiye'den başka dost..
  27. Türkiye-Irak sınırında tatbikat..
  28. Balkanlar’a barış ve kardeşlik yolu
  29. Türkiye geliyor! Mevzilerden kaçtılar
  30. CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor