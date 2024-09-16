Koç iflas etti!

Piyasa koşullarına dayanamayarak faaliyetlerini bitiren Hakiki Koç Turizm, 61 yıllık köklü geçmişinin ardından iflas etti.

Türkiye'nin köklü firmalarından biri daha faaliyetlerine son verme kararı aldı. Yolcu taşımacılığı sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Hakiki Koç Turizm, piyasa koşullarına yenik düştü.

Ekonomik kriz ve yönetimsel sorunlar nedeniyle piyasa şartlarına daha fazla direnemeyen firma, sektörden çekilme kararı aldı. 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, yıllar boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir konum elde etmişti. Fakat bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başladı. Firmanın 2010 yılında Asya Tur'a satıldığı iddiaları ortaya atıldı, ancak Hakiki Koç, uzun süre sektörde varlık gösteremedi. Şirketin web sitesi aktif olmadı ve otobüs seferleri ani bir şekilde durduruldu.

Firmaya ait ilk filo dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kadar geniş bir alanda hizmet veren Hakiki Koç, zamanla uluslararası seferlerle de büyüdü. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası taşımacılık hizmetleri, firmanın sınır ötesi başarısını gösterdi. Ayrıca, 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan'a Hac seferleri düzenleyerek uluslararası alanda da hizmet ağını genişletti.