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Ekonomi Koç Grubu'nun elinden Kalamış Yat Limanı'nı almıştı! Vahit Karaarslan şimdi de orayı aldı
Ekonomi

Koç Grubu'nun elinden Kalamış Yat Limanı'nı almıştı! Vahit Karaarslan şimdi de orayı aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 23:49:00 -
Koç Grubu'nun elinden Kalamış Yat Limanı'nı almıştı! Vahit Karaarslan şimdi de orayı aldı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı açık artırmasında Koç Grubu'nu geçerek ihaleyi kazanan Vahit Karaarslan, şimdi de Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı araziyi aldı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) bir ihale daha aldığı ortaya çıktı. Yeni ihale kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin en büyük ikinci yat limanı olan Kalamış Yat Limanı'na, Koç Holding'e bağlı TTek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'den daha fazla teklif vererek dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan, aldığı yeni ihalelerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Sümer Holding'in taşınmazları

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre Karaarslan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Aydın’ın Didim ilçesindeki taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerine katıldı.

En yüksek teklif yine ondan

Didim Cumhuriyet Mahallesi, 2804 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, toplam 20 bin 353,54 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazların satışıyla ilgili pazarlıkta en yüksek teklifi 351 milyon lirayla Vahit Karaarslan sundu.

İhale şartnamesi çerçevesinde söz konusu arazinin Karaarslan'a satılmasına karar verildi.
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Daha önce 9 ihale aldı

Karaarslan’ın şimdiye kadar ÖİB’in 12 ihalesinin 9’unda Sümer Holding’e ait arazileri satın aldığı bilgisine ulaşıldı.

2018 yılında ÖİB tarafından yapılan 6 ihaleden 5’inin konusunu da yine Sümer Holding’e ait taşınmazların devri oluşturdu. İhalelerin büyük bölümü Aydın Didim'de yer alan araziler için yapıldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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