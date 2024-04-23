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Spor Koç Grubu'ndan Ali Koç'u çıldırtacak karar! Cumartesi günü ortalık karışabilir
Spor

Koç Grubu'ndan Ali Koç'u çıldırtacak karar! Cumartesi günü ortalık karışabilir

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:56:00 -
Koç Grubu'ndan Ali Koç'u çıldırtacak karar! Cumartesi günü ortalık karışabilir

Beşiktaş'ın Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi kulübün ana sponsoru Koç Holding olmak üzere tüm sponsorlardan galibiyet primi sözü aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hoşuna gitmeyeceği düşünülüyor.

Beşiktaş hafta sonunda Fenerbahçe derbisine çıkacak... Siyah-beyazlı yönetim her ne kadar ilk hedefimiz Türkiye Kupa şampiyonluğu dese de sezonu bir derbi bile kazanmadan tamamlamak istemiyor. Çünkü siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetti.

Fotospor'da yer alan habere göre, Galatasaray derbisinden önce sponsorların kapısını çalarak prim sözü alan Hasan Arat benzer bir operasyonu Fenerbahçe karşısında da hayata geçirdi. Başta kulübün ana sponsoru Koç Holding olmak üzere tüm sponsorlarla birer görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe derbisinin kazanılması durumunda takıma prim dağıtılacağını açıkladı destek istedi.

Koç Grubu dahil Galatasaray derbisi için prim sözü veren tüm sponsorlar Fenerbahçe derbisi için de prim sözü verdi.

Kaynak. Fotospor

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