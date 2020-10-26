MBA başvuru | İyi bir kariyere sahip olmak için yalnızca üniversite eğitimi yeterli değil. Yüksek Lisans ve yabancı dil bilmek iş kapılarının önünüzde açılmasına yardımcı olur. İyi bir kariyerin yanı sıra yüksek bir gelir elde edip yaşam kalitesini arttırmak isteyenler de üniversite mezuniyetinin ardından kendilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Peki, Koç E-mba nasıl kayıt yaptırılır?

KOÇ EMBA

Koç Üniversitesi’nin Executive MBA (EMBA) programı; asgari yedi yıl iş tecrübesi olan orta düzey yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerini arttırarak kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları analitik temeli sağlamaktadır. Program, Ağustos ayında 2 haftalık bir tam zamanlı modül ile başlar ve devamında dersler Cumartesi ve kısıtlı sayıda Cuma günlerinde devam ettirilir. Program sonunda ise yine benzer bir 2 haftalık tam zamanlı eğitim bulunmaktadır. Ders takvimi içerisinde öğrenciler ayrıca yurt dışında bir hafta süren uluslararası eğitim gezisine katılmaktadırlar.

KOÇ EMBA başvuru

KOÇ EMBA 2020-2021 kayıtları ağustos ayında alındı. Program ücreti 115.000 TL olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyenler Executive MBA hakkında nereden bilgi alacaklarını araştırıyor. KOÇ EMBA için TIKLAYINIZ