Kobraya meydan okudu! İşte o dehşet anları

Sosyal medyada yayılan bir video, yürekleri ağza getirdi. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen kobra yılanı ile bir adamın yer aldığı videoyu izleyenler gerilim yaşadı. Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yılanı kontrol altına almak isteyen adamın kendisini tehlikeye attığı dakikalar yer alıyor.

Yılan odanın içerisinden hamle yaptı

Adamın sinirlendirdiği kobra yılanı, odanın içerisine girdikten sonra bir anda dışarı çıkarak elinde sopa alan adama doğru hamle yapıyor. Bu sırada odaya doğru yönelen adam ise yılanın kendisine doğru yaptığı hamleden zar zor kurtuluyor. Bu anlarda izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Devamında kontrol altına aldı

Videonun devamında Hintli adamın, elindeki sopayla zehirli yılanı kontrol altına aldığı görülüyor. Adam daha sonra kobra yılanını doğal yaşamına bırakıyor. Bilindiği üzere bölgeden sık sık bu tarz olaylar yaşanıyor.