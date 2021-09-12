  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünü kabusa çevirdiler
Ormanda korkunç ölüm
Adil Gevrek'ten VAR tepkisi
MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
Dünya Kobraya meydan okudu! İşte o dehşet anları
Dünya

Kobraya meydan okudu! İşte o dehşet anları

Hindistan'da dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Kral kobra yılanını kontrol etmeye çalışan adamın o anları dehşete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 04:00:00 -

Sosyal medyada yayılan bir video, yürekleri ağza getirdi. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen kobra yılanı ile bir adamın yer aldığı videoyu izleyenler gerilim yaşadı. Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yılanı kontrol altına almak isteyen adamın kendisini tehlikeye attığı dakikalar yer alıyor.

Yılan odanın içerisinden hamle yaptı

Adamın sinirlendirdiği kobra yılanı, odanın içerisine girdikten sonra bir anda dışarı çıkarak elinde sopa alan adama doğru hamle yapıyor. Bu sırada odaya doğru yönelen adam ise yılanın kendisine doğru yaptığı hamleden zar zor kurtuluyor. Bu anlarda izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Devamında kontrol altına aldı

Videonun devamında Hintli adamın, elindeki sopayla zehirli yılanı kontrol altına aldığı görülüyor. Adam daha sonra kobra yılanını doğal yaşamına bırakıyor. Bilindiği üzere bölgeden sık sık bu tarz olaylar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay